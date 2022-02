Panorama : Fast drei Promille: Fahrerin und Kind überstehen Auto-Salto

Mit fast drei Promille Atemalkohol und einem kleinen Kind im Auto hat eine Autofahrerin am Donnerstag auf der Ostseeinsel Usedom ihren Wagen zu Schrott gefahren. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam die 31-Jährige bei Korswandt mit dem Wagen nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der Wagen landete im Graben neben der Landesstraße 266 nach dem Salto zwar wieder auf den Rädern, war aber danach „wirtschaftlicher Totalschaden“, wie ein Sprecher sagte. Die Frau und ihr Kind seien anscheinend körperlich unverletzt aus dem Auto gestiegen. Die Beamten bemerkten aber Alkoholgeruch und ließen die Frau pusten: Das Gerät zeigte 2,94 Promille an. Fahrerin und Kleinkind kamen zur Beobachtung in eine Klinik. Der Führerschein der 31-Jährigen wurde beschlagnahmt.

