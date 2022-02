Panorama : Fünf Verletzte bei Taxi-Unfall auf der A7

Fünf Insassen eines Taxis sind in der Nacht zum Donnerstag bei einem Unfall auf der Autobahn 7 verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor der Fahrer des Taxis die Kontrolle, nachdem an dem Wagen zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe (Kreis Segeberg) ein Reifen geplatzt war. Das Auto sei daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt, dann aber wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden. Vier der Insassen seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach dem Unfall waren laut Polizei umfangreiche Reinigungsarbeiten notwendig, weshalb in Fahrtrichtung Flensburg bis in die Morgenstunden nur ein Fahrstreifen passierbar war.

