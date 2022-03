Bottrop : Fünf Verletzte nach Zusammenstoß auf A2

Bei einem Zusammenstoß von vier Autos auf der Autobahn 2 bei Bottrop sind fünf Menschen verletzt worden. Am Montagabend seien die vier Wagen in Fahrtrichtung Hannover gegeneinander geprallt, teilte die Feuerwehr mit. Alle Insassen konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Fünf Menschen kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser. Nähere Details nannte die Feuerwehr zunächst nicht.

