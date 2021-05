Koreanische Luxusmarke : Genesis startet im Sommer mit zwei Autos

Nach den Japanern bringen nun auch die Koreaner in der Oberklasse eine neue Luxusmarke in Stellung. Genesis heißt der vornehme Verwandte von Hyundai und Kia, der im Sommer in Europa startet.

Offenbach | Rund fünf Jahre nach dem Start daheim in Korea und den USA kommt Genesis nun auch nach Europa. Es ist die luxuriöse Schwestermarke von Hyundai und Kia. Weitgehend online organisiert und nur in München mit einem eigenen Händler präsent, soll der Verkauf im Sommer starten. Der beginnt laut Hersteller mit der knapp fünf Meter langen Luxuslimousine G80 un...

