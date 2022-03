Personennahverkehr : HVV setzt 9-Euro-Monatskarte um

Auch in Hamburg soll das Bus- und Bahnfahren zum Ausgleich der gestiegenen Kraftstoffpreise befristet günstiger werden. „Die von der Bundesregierung beschlossene 9-Euro-Monatskarte für 90 Tage wird es auch im HVV geben“, teite der Verkehrsverbund am Freitag mit. Alle Kunden, auch die mit bereits bestehendem Abo, sollen demnach von der Kostensenkung profitieren. „Damit werden alle Fahrgäste gleichermaßen entlastet“, so der HVV. Details zur konkreten Umsetzung würden in den kommenden Tagen geklärt.

