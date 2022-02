Panorama : Jugendlicher bestreitet Anschlagsvorbereitungen

Der in Hannover festgenommene Jugendliche aus dem Raum Köln hat in einer ersten Anhörung bestritten, einen islamistischen Anschlag vorbereitet zu haben. Derzeit würden sein Handy und weitere Speichermedien ausgewertet, sagte ein Sprecher der für Terrorverfolgung zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Dienstag auf Anfrage. „Wir prüfen natürlich auch, mit wem er in Kontakt gestanden hat.” Weitere Festnahmen habe es aber bislang nicht gegeben.

Noch sei nicht entschieden, ob gegen de...

