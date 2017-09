Zwischen Abenteuer und Alltag : Kia Stonic startet Ende September ab 15 790 Euro

vergrößern 1 von 1 Foto: Kia 1 von 1

19.Sep.2017

Die Kia-Geländewagen Sorento und Sportage bekommen einen kleinen Bruder: Ab 30. September weitet der koreanische Hersteller dafür seine SUV-Palette mit dem Stonic nach unten aus.

Der aufgebockte Kleinwagen soll mindestens 15 790 Euro kosten und gegen Modelle wie den VW T-Roc oder den Opel Mokka X antreten, teilte das Unternehmen mit.

An der Nahtstelle zwischen Abenteuer und Alltag setzen die Koreaner auf ein frisches Design und bunte Farben, die teilweise kontrastreich kombiniert werden können und so etwa 20 Lackkombinationen ergeben. Das Format dagegen entspricht dem Klassen-Standard. So misst der Stonic 4,14 Meter, bietet Platz für fünf Insassen und hat ein Kofferraumvolumen von 352 Litern. Legt man die Rückbank um, fasst der Koreaner bis zu 1155 Liter.

Drei Benziner und ein Diesel stehen zur Wahl, die allerdings ausschließlich auf die Vorderräder wirken. Anders als viele Konkurrenten haben die Koreaner mit Blick auf Kosten, Gewicht, Verbrauch und die geringen Ausstattungsquoten auf einen Allradantrieb verzichtet. Der Diesel leistet aus 1,6 Litern 81 KW/110 PS und steht mit einem Normverbrauch von 4,3 Litern in der Liste (109 g/km CO2-Ausstoß). Die Benziner mit 1,2 oder 1,0 Litern Hubraum leisten 62 kW/84 PS bis 88 kW/120 PS und kommen laut Kia auf einen Verbrauch zwischen 5,0 und 5,5 Litern (115 bis 125 g/km CO2). Der schnellste Stonic schafft maximal 185 km/h.

Während das Format klein und handlich ist, will der Stonic bei der Ausstattung mit den Großen konkurrieren. Zumindest gegen Aufpreis gibt es deshalb auch Komfortextras wie das schlüssellose Zugangssystem oder die Lenkradheizung und Sicherheitsextras wie einen radargestützten Notbremsassistenten sowie eine Spurführungshilfe. Der große Touchscreen sowie die Smartphone-Integration mit Apple Carplay und Android Auto ist für alle Modelle Standard.