Protest : Klimaaktivisten blockieren Autobahnen in Berlin und Hamburg

In den beiden größten deutschen Städten versuchen Aktivisten, den Berufsverkehr zu stören. Sie fordern unter anderem eine Agrarwende.

Klimaaktivisten haben am Montagmorgen zeitweise Autobahnen in Berlin und Hamburg blockiert. Die Demonstranten der Kampagne „Essen Retten - Leben Retten” setzten sich auf Zufahrten der A100 und der A24 und klebten sich zum Teil fest. Es gab Rückstaus im Berufsverkehr. In Berlin besetzten die Demonstranten nach Angaben der Polizei drei Stellen. Bilder ze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.