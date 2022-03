Lübeck : Lkw-Fahrer mit 2,37 Promille gestoppt

Ein Lkw-Fahrer ist mit 2,37 Promille auf der Autobahn A1 angehalten worden. Ein Zeuge hatte die Polizei am Sonntagabend alarmiert, nachdem ihm aufgefallen war, dass der Fahrer in starken Schlangenlinien und mit wechselnden Geschwindigkeiten bei Heiligenhafen in Richtung Norden fuhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten kontrollierten demnach den 62-Jährigen und machten einen Atemalkoholtest mit ihm, der einen vorläufigen Wert von 2,37 Promille ergab. Der alkoholisierte Mann aus Stormarn musste vor Ort seinen Führerschein abgegeben und durfte nicht weiterfahren. Ein Ersatzfahrer holte nach Angaben der Polizei den Lastwagen ab und nahm seinen betrunkenen Kollegen mit. Gegen den beschuldigten Lkw-Fahrer wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

