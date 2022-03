Heidekreis : LKW-Unfall auf A7: Teilsperrung

Ein Lkw ist in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 7 im Heidekreis in eine Leitplanke gefahren und hat für eine Teilsperrung gesorgt. Der Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall zwischen Soltau Süd und Bad Fallingbostel-Dorfmark unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.

Ein Kran müsse das Fahrzeug bergen. Wegen der Bergungsarbeiten sei in Richtung Süden die mittlere und linke Spur, in Richtung Hamburg die linke Spur der Autobahn gesperrt. Die Sperrung könne nach Angaben des Sprechers bis in den Berufsverkehr andauern....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.