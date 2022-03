Polizei : Lkw-Unfall führt zu zwei Schwerverletzten: A46 gesperrt

Bei einem schweren Lkw-Unfall auf der A46 bei Grevenbroich sind nach Angaben der Polizei zwei Menschen schwer verletzt worden. Autobahn wurde am Vormittag in Richtung Düsseldorf gesperrt. Ersten Informationen zufolge soll sich der Unfall an einem Stauende ereignet haben, so die Polizei. Die Unfallursache war zunächst ungeklärt.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.