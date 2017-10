Motorshow in Tokio : Mazda-Studien geben Ausblick auf kommende Neuheiten

vergrößern 1 von 3 Foto: Thomas Geiger 1 von 3





Mazda hat zwei Studien auf der Motor Show in Tokio (27.10. - 5.11.) vorgestellt. Die eine trägt den Namen Vision Coupé, die andere KAI.

Das Vision Coupé will als fünf Meter langes Schaustück vor allem die Weiterentwicklung der hauseigenen Designsprache illustrieren. Sie gilt nach Angaben aus Unternehmenskreisen als Hinweis auf den nächsten Mazda6, der zum Wechsel des Jahrzehnts erwartet wird.

Die andere heißt KAI und läutet den Generationswechsel beim Mazda3 ein. Er soll laut Designchef Maeda bereits im nächsten Jahr kommen und sich von der Studie nur noch in einigen Details unterscheiden.

Anders als beim großen Coupé machen die Japaner bei ihrem Golf-Konkurrenten auch schon Angaben zur Technik und stellen für den Dreier die nächste Entwicklungsstufe der Skyactiv-Technik in Aussicht. Dazu zählen neben neuen Getrieben und einer neuen Lenkung vor allem Benzin-Motoren, die erstmals mit Kompressionszündung arbeiten und deshalb so sparsam sein sollen wie Diesel, so der Hersteller.

