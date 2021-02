Bordbuch hilft weiter : Mit Anhänger am Berg auf zulässige Steigung achten

Wer mit seinem Anhängergespann in die Berge fahren will, sollte sich penibel an die Angaben zur zulässigen Steigung halten. Auch die Höhe über kann Auswirkungen auf die zulässige Anhängelast haben.

Stuttgart | Für Fahrten mit Anhänger gilt: Autofahrer müssen nicht nur wissen, wie hoch die zulässige Anhängelast generell ist, sondern auch bis zu welcher Steigung sie ziehen dürfen. Darauf macht die „Auto Straßenverkehr“ (05/21) aufmerksam. Gespannfahrer dürfen n...

