Aufmerksam bleiben : Mit dem Auto in den Urlaub: Alle zwei Stunden pausieren

Endlich Urlaub. Klar, jetzt will jeder möglichst schnell ans Ferienziel. Doch wer das Auto nimmt, sollte regelmäßig Pausen machen, um konzentriert zu bleiben und sicher anzukommen.

Stuttgart | Besonders auf längeren Autofahrten in den Urlaub sollten Reisende am besten alle zwei Stunden für etwa 15 Minuten Pause. Frische Luft und etwas Bewegung auf einem Parkplatz tragen dazu bei, am Steuer konzentriert zu bleiben, so der Automobilclub von Deutschland (AvD). Die Pausenempfehlung gilt besonders, wenn Kinder oder Tiere mit an Bord sind. Sin...

