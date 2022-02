Panorama : Nach mutmaßlichem Autorennen: Mann wegen Mordes vor Gericht

Rund eineinhalb Jahre nach einem Autounfall in der Eifel, bei dem ein achtjähriges Mädchen starb, muss sich ein 20 Jahre alter Mann wegen Mordes vor dem Landgericht Aachen verantworten. Die Anklage der Staatsanwaltschaft sei zugelassen, teilte das Landgericht am Dienstag mit. Ein anderer Mann im Alter von 21 Jahren ist wegen versuchten Mordes in drei Fällen angeklagt. Dem 20-Jährigen werden zudem zwei Fälle versuchten Mordes angelastet.

Im August 2020 sollen die beiden damals...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.