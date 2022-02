Panorama : Neue Rendsburger Schwebefähre soll im März Betrieb aufnehmen

Die neue Rendsburger Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal soll am 4. März ihren Betrieb aufnehmen. Das bestätigte ein Sprecher des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts am Dienstag. Zuvor berichtete der NDR. Die Probefahrten seien bisher erfolgreich verlaufen, sagte der Sprecher.

Die an Stahlseilen geführte Schwebefähre kann vier Autos und 100 Menschen befördern. Die Fähre hängt unter der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke und überquert den Nord-Ostsee-Kanal auf ihrer rund 125 Meter langen Strecke in drei Metern Höhe über dem Wasser. Die Überfahrt dauert nur eineinhalb Minuten. Die 1913 in den Dienst genommene historische Schwebef...

