Geräumiger Verwandter : Neuer Renault Captur startet Ende des Jahres bei 17.950 Euro

Bei Renault steht die zweite Generation des erfolgreichen Capturs in den Startlöchern und soll zum Jahreswechsel in den Handel kommen. Was bietet der kleine Crossover zwischen Kleinwagen und SUV?

von dpa

17. Oktober 2019, 19:00 Uhr

Renault bereitet den Start des neuen Captur vor. Der kleine Crossover kommt in zweiter Generation zum Jahreswechsel in den Handel. Er kostet laut Hersteller mindestens 17.950 Euro.

Dafür gibt es den geräumigen Verwandten des Clio mit deutlich mehr Platz, so Renault weiter. Die Franzosen haben die Länge um elf Zentimeter auf 4,23 Meter gestreckt und ihrem wichtigsten Modell drei Zentimeter mehr Radstand spendiert.

So können auf der verschiebbaren Rückbank auch Erwachsene sitzen. Der Innenraum zeigt sich in neuem Glanz mit zahlreichen Chrom-Applikationen, einem großen Touchscreen und einem gewaltigen Digitaldisplay hinter dem Lenkrad. Der Kofferraum fasst bis zu 536 Liter.

Neues bei den Assistenzsystemen

Zugleich wurde bei den Komfort- und Assistenzsystemen aufgerüstet: LED-Scheinwerfer sind serienmäßig. Es gibt ein schlüsselloses Zugangssystem, das den Wagen schon bei Annäherung öffnet und im Stau hält der Captur nicht nur alleine Spur und Abstand, sondern stoppt auch automatisch und fährt von alleine wieder an.

Auch die Motoren sind neu: Zum Start setzt Renault auf drei Benziner mit 1,0 oder 1,3 Litern Hubraum und 74 kW/100 PS bis 113 kW/154 PS. Ein Diesel schöpft aus 1,5 Litern Hubraum 85 kW/115 PS. Damit schafft der Captur Geschwindigkeiten von 173 bis 202 km/h und kommt auf Verbrauchswerte zwischen 4,1 Litern Diesel und 5,6 Litern Benzin. Das entspricht einem CO2-Ausstoß zwischen 108 und 128 g/km.

Spannend wird es aber im nächsten Jahr, wenn der Captur als erster Renault mit Plug-in-Hybrid kommt. Er soll mit 9,8 kWh Batteriekapazität eine elektrische Reichweite von 45 Kilometern haben und auch ohne den Verbrenner ein Spitzentempo von 135 km/h erreichen.