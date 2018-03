Automobile: Alternativer Antrieb : Nexo macht nur Dampf

Hyundai bringt das Brennstoffzellen-SUV im Sommer für rund 60 000 Euro auf den Markt.

von svz.de

31. März 2018, 16:00 Uhr

Hyundai bringt im Sommer mit dem SUV Nexo sein erstes „richtiges“ Brennstoffzellen-Fahrzeug auf den Weg. Zwar sammelten die Koreaner bereits Erfahrung mit diesen Antrieb, dies aber in einem lediglich umgerüsteten iX35.

Die E-Maschine des Nexo leistet 163 PS. Gut sechs Kilo Wasserstoff aus drei Karbontanks im Unterboden speisen die Brennstoffzelle, die an Bord den Strom produziert, der im Normzyklus für knapp 600 Kilometer reichen soll. Wer das mit einem konventionellen Akku-Auto elektrisch fahren will, muss viel Zeit fürs Laden haben. Den Nexo dagegen macht man in maximal fünf Minuten wieder voll.

Davon, dass unter der Haube Wasserstoff in einem komplizierten Prozess an mit Platin beschichteten Membranen zu Wasser und Sauerstoff reagiert und dabei ohne jeden Schadstoffausstoß Strom abfällt, bekommt man jedenfalls nichts mit. Stattdessen genießt man die übliche Stille eines E-Mobils und den starken Antritt, selbst wenn der Nexo mehr als zwei Tonnen wiegt und sein Gewicht gerade in Kurven nicht verhehlen kann. Aber wo die Elektronik bei der elektrischen Mittelklasse in der Regel bei 130 oder 150 Sachen den Stecker zieht, hat der Nexo Auslauf bis 179 km/h.

Hyundai hat seinen Technologieträger mit allen Assistenzsystemen bestückt, die das Konzernregal hergibt. Der Nexo kann autonom ein- und ausparken und auf der Autobahn alleine Spur und Abstand halten. Die Hände am Lenkrad werden zur Formalität.

Im futuristischen Cockpit mit freistehenden Displays gibt es einen elektronischen Rückspiegel, der beim Einschalten des Blinkers das Bild einer Kamera hinter dem Lenkrad einspielt. Ansonsten gibt es viel zu viele, viel zu große und viel zu billige Schalter, die nicht ins Bild passen.

Doch während man sich damit noch arrangieren kann, bleiben andere Punkte, die dem Nexo die Fahrt in die Zukunft erschweren werden. Man fragt sich, wo der Raum geblieben ist, den ein 4,67 Meter langes Fahrzeug bieten sollte. Die Designer haben eine wuchtige Mittelkonsole zwischen die Sitze gemauert und damit den ohnehin schon knappen Platz ohne Not weiter eingeschränkt. Noch schwerer wiegen der Preis und die Infrastruktur. Zwar soll der Nexo weniger kosten als der Hyundai iX35 mit Brennstoffzelle. Doch sind die Koreaner froh, wenn sie unter 60 000 Euro kommen, womit der Nexo noch immer viel zu teuer wäre. Und was nutzt einem eine Tankzeit von fünf Minuten, wenn man dafür stundenlang zu einer der wenigen Wasserstoffsäulen im Land fahren muss? Natürlich kenne man dieses Problem, heißt es bei Hyundai, aber einer müsse doch mal den Anfang machen.

Daten und Preise: Hyundai Nexo

5-sitziges SUV der Mittelklasse, Länge: 4,67 Meter, Breite: 1,86 Meter, Höhe: 1,63 Meter, Radstand: 2,79 Meter, Kofferraumvolumen: 839 Liter.

Antrieb: Brennstoffzelle mit Elektromotor, 120 kW/163 PS, maximales Drehmoment: 395 Nm, 0-100 km/h in 9,2 Sek., Höchstgeschwindigkeit: 179 km/h, ab ca. 60 000 Euro.