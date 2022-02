Panorama : Notfall-Einsatz mit WC: Polizei muss Dixie-Klo wegräumen

Einen ungewöhnlichen Notfall haben Polizisten in Vorpommern schon vor dem angekündigten Sturm am Mittwoch lösen müssen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war bei böigem Wind eine Baustellentoilette auf die Straße zwischen Loitz und Greifswald geweht. Das Plastikhäuschen für die Arbeiter-Notdurft lag im morgendlichen Berufsverkehr in Alt Pansow mitten auf der Kreisstraße 8. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die eine Streife hinschickte. Nach knapp einer halben Stunde war das „Verkehrshindernis Dixie-Klo“ beseitigt.

Inwieweit die Fahrbahn dabei verschmutz...

