Frische Technik : Peugeot 308 ab Herbst mit digitalem Cockpit

Die Opel-Schwestermarke Peugeot hat ihren kompakten 308 aufgefrischt. Innen werden sich die Kunden von den analogen Anzeigen verabschieden müssen.

von dpa

11. Juni 2020, 07:00 Uhr

Der Peugeot 308 wird aufgefrischt. Ab Herbst gibt es den Kompakten aus Frankreich deshalb mit erweiterter Ausstattung und neuer Technik, teilte der Hersteller mit. Ein genaues Datum für den Verkaufsstart und Preise nannte Peugeot allerdings noch nicht.

Wichtigste Neuerung für das fünftürige Steilheck und den Kombi sei das künftig serienmäßige iCockpit, so Peugeot weiter. Die alten Analoganzeigen machen Platz für einen 25 Zentimeter großen Bildschirm mit dreidimensionalen Animationen, wie man ihn bereits aus dem SUV 2008 kennt. Außerdem gibt es einen neuen Touchscreen in der Mittelkonsole und eine erweiterte Auswahl an Assistenzsystemen mit automatischer Abstandsregelung und aktiver Unterstützung bei der Spurführung.

Unter der Haube ändert sich dagegen nichts: Es bleibt bei je zwei Benzinern und Dieseln mit 75 kW/102 PS bis 96 kW/131 für beide Karosserievarianten sowie dem 193 kW/263 PS starken Turbo für den 308 GTI, den es auch weiterhin nur als Steilheck gibt.