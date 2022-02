Panorama : Pläne für weniger Autoverkehr in der Stadt

Die Autos stehen im Stau, aber die Fahrräder kommen voran. Sie haben ihre eigene Spur. Inzwischen gibt es viele solcher Fahrradspuren in der Stadt Berlin. In manchen Straßen wurden Autos sogar komplett verboten. Das bringt viele Vorteile: weniger Verletzte durch Verkehrsunfälle, bessere Luft, weniger Lärm und mehr Platz zum Spielen.

Viele Großstädte in Europa wollen den Autoverkehr reduzieren. In London im Land Großbritannien sollen beispielsweise neue Radwege viele Autofahrten überflüssig machen. Der Bürgermeister möchte so erreichen, dass die Luft sauberer wird. Er sagt: Das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Denn in den ärmeren Vierteln ist die Luft oft am schlechtesten, obwohl ...

