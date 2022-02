Panorama : Radfahrer stirbt nach Sturz

Ein Radfahrer ist in Recklinghausen mit seinem E-Bike gestürzt und gestorben. Der 59-Jährige sei am Samstag auf einem Gehweg unterwegs gewesen und ohne Fremdeinwirkung plötzlich zu Fall gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ursache war zunächst ungeklärt. Ein Zeuge habe sofort Erste Hilfe geleistet, ein herbeigerufener Notarzt dann aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Polizei ermittelt.

