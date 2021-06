Autotest : Ram 1500 TRX: Ein Monster-Pick-Up für den Matsch

Von wegen Nutzfahrzeug: Als Ram 1500 TRX wird der Pick-up zum brachialen Sportwagen, der für seine Leidenschaft nicht mal eine Straße braucht. Im Gegenteil: Je schlechter die Piste, desto besser schlägt sich der PS-gewaltige Amerikaner.

Berlin | Bei den Amerikanern sind Pick-Ups ungefähr so beliebt wie bei uns Pkws aus der Kompaktklasse. Nicht umsonst dominiert der Ford F-150 dort seit Jahrzehnten die Zulassungsstatistiken. Und wie hier Golf und Co werden die Pritschenwagen jenseits des Atlantiks genauso gern getunt. Nur tragen die Amerikaner auch dabei besonders dick auf. So stehlen Autos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.