Unna : Schlangenlinien und Crash: Lkw-Fahrer an A2 festgenommen

Er fuhr Schlangenlinien und krachte in die Leitplanken: Die Polizei hat nahe der Autobahn 2 im Kreis Unna einen betrunkenen Lastwagenfahrer vorläufig festgenommen. Im Führerhaus des 43-Jährigen entdeckten die Beamten leere Schnaps- und Bierflaschen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Atemalkoholtest habe mehr als 2,5 Promille ergeben.

Demnach war der Schlangenlinien fahrende Lastwagen Zeugen am Donnerstagabend auf der A2 in Richtung Oberhausen aufgefallen. Beim Abfahren in Bönen sei er dann in die rechte und linke Leitplanke gekracht und schließlich stehen geblieben. Durch die Kollision lösten sich der Polizei zufolge Fahrzeugteile. Einer Verkehrsteilnehmerin, die über herumliegende...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.