Polizeieinsatz : Sechs Verletzte bei Unfall in Mönchengladbach

Bei einer Kollision eines Autos mit einem Baum sind an einer Landstraße in Mönchengladbach alle sechs Insassen verletzt worden. Die 38-Jährige Fahrerin des Wagens war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und erst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen den Baum gefahren, wie die Polizei in Mönchengladbach berichtete.

Eine 34-jährige Mitfahrerin erlitt am Dienstag lebensgefährliche Verletzungen. Drei Kinder im Alter von 3, 6 und 14 Jahren sowie eine 18-Jährige wurden ebenfalls verletzt. Die Landstraße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt, der Unfallwagen sichergestellt und abgeschleppt....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.