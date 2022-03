Rheinisch-Bergischer Kreis : Siebenjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein siebenjähriger Junge ist in Wermelskirchen bei Köln vor ein Auto gelaufen und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Ermittlungen zufolge war das Kind am Donnerstag plötzlich vor einem parkenden Wagen auf die Straße gelaufen, so dass der 56 Jahre alte Autofahrer es nicht sehen konnte. Durch den Aufprall wurde der Junge durch die Luft geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

