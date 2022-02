Unwetter : Sturm: Bahn stellt Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein

Umgestürzte Bäume, lose Dachziegel, abgesagte Flüge und Züge: Gleich zwei Sturmtiefs halten Deutschland in Atem. Mancherorts schließen die Schulen, an der Nordseeküste gilt eine Sturmflutwarnung.

Die Deutsche Bahn stellt wegen des Sturms den Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen mitteilt. Auswirkungen gebe es auch in anderen Bundesländern. Auch im Regionalverkehr komme es zu Zugaus...

