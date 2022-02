Wirtschaft : Thyssenkrupp-Chefin Merz verspricht profitables Wachstum

Der Traditionskonzern Thyssenkrupp steckt weiter mitten im Umbau. Für eine Dividende fehlte im vergangenen Geschäftsjahr erneut das Geld. Im diesem Jahr soll sich das ändern. Man sei noch nicht da, wo man hinwolle. „Aber wir kommen aus der Kurve“, sagt Vorstandschefin Merz.

Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz hat den Eigentümern des Industrie- und Stahlkonzerns bei der Hauptversammlung ein gewinnträchtiges Wachstum in Aussicht gestellt. Thyssenkrupp befinde sich zwar weiter im Umbau. „Aber unser Ziel, wieder ganz oben mitzuspielen, das rückt in greifbare Nähe“, sagte Merz am Freitag. Gleichzeitig räumte sie ein: „Wir sind no...

