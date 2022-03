Rendsburg-Eckernförde : Tödlicher Unfall: 25-Jähriger prallt gegen Baum

Ein 25-Jähriger ist auf einer Kreisstraße bei Gnutz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort verstorben. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, kam der Mann mit seinem Auto am Sonntagvormittag von der Fahrbahn ab. Der Fahrer sei nach dem Zusammenstoß bereits tot geborgen worden. Die Unfallursache sei noch unklar. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Weitere Verkehrsteilnehmer seien am Unfall nicht beteiligt gewesen.

