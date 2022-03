Verkehr : Tonnenschweres Bauteil für A1-Rheinbrücke montiert

Ein anspruchsvoller Schritt beim Neubau der A1-Rheinbrücke in Leverkusen ist gelungen. Am Wochenende wird ein tonnenschweres Bauteil montiert. Ein Kraftakt.

An der A1-Rheinbrücke in Leverkusen ist am Sonntag ein mehr als tausend Tonnen schweres Bauteil in seine endgültige Position gebracht worden. Die Autobahn GmbH sprach nach den zweitägigen Arbeiten von einem „wichtigen Meilenstein“. Die Montage sei erfolgreich verlaufen. Das Stahlkonstrukt war am Samstagmittag planmäßig mit Spezialgerät zunächst in Rich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.