Panorama : Überhitzte Kesselwagen-Bremse sorgt für Einsatz in Emmerich

Eine überhitzte Bremse an einem mit Flüssiggas beladenen Kesselwagen hat zu einem aufwendigen Feuerwehreinsatz in der Innenstadt von Emmerich geführt. An dem Güterzug aus den Niederlanden sei bei einer automatischen Wärmekontrolle der Achsen an der Grenze eine heißgelaufene Bremse festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag.

Die eigentlich noch bis zum nächstgelegenen Bahnhof vorgesehene Weiterfahrt sei sicherheitshalber auf offener Strecke unterbrochen worden, weil Beobachter des Zuges Feuer vermuteten, Alarm schlugen und ein mögliches Entgleisen des Wagens ausgeschlossen werden sollte. Der etwa 600 Meter lange Zug sei dadurch mitten im Stadtgebiet von Emmerich zum Stehen...

