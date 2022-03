Prozess : Unfall mit totem Mädchen: Zwei junge Fahrer vor Gericht

Bei einem Unfall in der Eifel kracht ein Wagen in ein Auto mit Kind - die Achtjährige stirbt später an den Folgen des schweren Unfalls. Nun kommen zwei junge Männer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher: Dem Zusammenprall ging ein illegales Rennen voraus.

Es war ein Montag, noch in den Sommerferien im Jahr 2020: Am 3. August kracht auf einer Landstraße in der Eifel ein ein Wagen beim Überholen in ein entgegenkommendes Auto. Darin sitzt ein acht Jahre altes Mädchen, sie erleidet tödliche Verletzungen. Die Mutter des Kindes und der Fahrer werden teils lebensgefährlich verletzt. Auch der andere, 19 Jahre a...

