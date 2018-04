Auto : Vom alten Schlag

Toyota hat eine neue Generation seines Geländeklassikers Land Cruiser aufgelegt.

von svz.de

07. April 2018, 16:00 Uhr

Die Geschichte des Toyota Land Cruiser reicht bis in die 50er Jahre des vergangenen Millenniums zurück. Der Klassiker ist immer noch am Leben – so stoisch, wie er sich durchs Gelände wühlt, hat er den Zeitenwandel überstanden. Jetzt haben die Japaner eine neue Generation (ab 40 820 Euro) aufgelegt und setzen dabei weitreichend auf Bewährtes.

Die Front des 4,84 Meter langen Landcruisers wurde kantiger, die Scheinwerfer schärfer, das Heck aufgeräumter. Wirklich neue Akzente haben die Designer aber nicht gesetzt: Einmal auf den großen, weichen Ledersesseln Platz genommen, fühlt man sich ein, zwei, drei Generationen zurück in die Vergangenheit transportiert. Die Rundinstrumente mit Bordcomputer dazwischen sind nicht der letzte Stand der Technik, auch das Infotainmentsystem hinkt aktuellen Standards. Dazu kommen zahlreiche Schalter und Tasten sowie nicht unbedingt mit Detailliebe ausgesuchte und verbaute Kunststoffteile, die man dem Land Cruiser mit Blick auf sein Offroadtalent aber noch als „charmant robust“ durchgehen lassen kann.

Die Geländetauglichkeit des Toyota, der immer noch auf einem stabilen Leiterrahmen aufbaut, wurde weiter verbessert. Fünf Fahrprogramme stehen zur Wahl. Eine „Crawl-Control“ hält im Gelände automatisch die voreingestellte Geschwindigkeit und die Rund-um-Kameras helfen nicht nur mit einer 360-Grad-Ansicht beim Manövrieren, sondern zeigen dem Fahrer jetzt auch, was direkt unter dem Fahrzeug passiert. Möglich macht es die Frontkamera, deren Aufnahme zeitverzögert – wenn der Toyota ein Stück weiter gefahren ist – wiedergegeben wird. Die Fahrhilfen stehen aber nur in den höheren Ausstattungen ab 54 960 Euro zur Verfügung. Toyota bietet als einer der wenigen Hersteller den Land Cruiser auch mit nur zwei Türen plus Heckklappe an. Dadurch schrumpft die Länge auf 4,40 Meter, das maximale Kofferraumvolumen sinkt um 500 auf 1434 Liter.

Unter der Haube steckt ein 2,8 Liter großer, AdBlue-gereinigter Vierzylinder-Diesel mit 177 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment. Im Gelände ist der Antrieb mehr als ausreichend, auf der Straße würde etwas mehr Power dem Koloss aber gut zu Gesicht stehen. Auch ist die Anhängelast auf 3000 Kilogramm beschränkt. Immerhin: Zum eher gemütlichen Antrieb passt auch die Fahrwerksabstimmung. Leicht schaukelig, dafür aber umso komfortabler, trägt der Toyota die traditionelle Offroader-Asche durchs Land und wird damit bei hartgesottenen Fans auf jeden Fall ein Feuer im Herzen entfachen.

Daten & Preise

Toyota Land Cruiser

5/3-türiger, 7/5-siebensitziger Geländewagen mit permanentem Allradantrieb, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4,84 m (3-Türer 4,40 m)/1,86 m/1,85 (1,83) m/2,79(2,45) m, Kofferraumvolumen: 107-1934 (381-1434) Liter.

2,8-Liter-Turbodiesel: 130 kW/177 PS, max. Drehmoment: 450 Nm bei 1600 - 3000 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h, 0-100 km/h in 12,1 Sek., Normverbrauch: 7,4 l/100 km, 190 g CO2/km, EU6; ab 43 590 (40 820) Euro.