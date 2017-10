Für Hygiene und Gesundheit : Warum gibt es an Tankstellen Dieselhandschuhe?

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

von dpa

erstellt am 03.Okt.2017 | 04:54 Uhr

An der Dieselzapfsäule gibt es meist in Griffnähe Spender mit Einmalhandschuhen aus Kunststoff. Diese sogenannten Dieselhandschuhe sollen die Hände des Autofahrers beim Tankvorgang schützen, damit keine Schadstoffe über die Haut in den Körper gelangen, erläutert der Tüv Nord.

Für das Tanken mit Benzin werden diese Handschuhe nicht angeboten, weil sich Benzin deutlich schneller verflüchtigt, nicht so lange auf der Haut haftet. Diesel sei dagegen dickflüssiger als Benzin, rieche intensiver, verfliege langsamer und hafte dadurch länger auf der Handoberfläche, so die Prüforganisation.

Tankstellenbetreiber müssen die Einmalhandschuhe fürs Dieseltanken zwar nicht anbieten, sie tun es jedoch in der Regel als Gratis-Service für die Kunden. Und auch wenn das Tragen von Dieselhandschuhen beim Tanken nicht Pflicht ist, rät der Tüv Nord aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen dazu.