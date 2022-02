Panorama : Winterwetter im Harz lockt Ausflügler ins Freie

Prächtiges Winterwetter mit viel Schnee und Sonnenschein hat am Samstag zahlreiche Ausflügler in den Harz gezogen. Wegen des hohen Andrangs waren viele Parkplätze im Oberharz bereits ab dem Samstagmittag ausgelastet. „Alle Parkplätze rund um die B4 sind vollends ausgeschöpft“, sagte eine Polizeisprecherin in Clausthal-Zellerfeld im Landkreis Goslar. Auf der Bundesstraße 4 zwischen Bad Harzburg und Nordhausen vor Torfhaus staute sich der Autoverkehr. Wenn möglich sollten Ausflügler auf andere Orte im Harz ausweichen, sagte die Polizeisprecherin. „Schnee liegt überall.“

Da auch extra eingerichtete Parkflächen überfüllt waren, parkten viele Autos unerlaubt an Seitenstreifen. Beamte seien im Einsatz, um Rettungswege freizuhalten, sagte die Sprecherin. Es seien bereits Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, hieß es. Auf dem Wurmberg lagen am Samstag rund 50 Zentimeter Schnee, wie die Wurmbergseilbahn auf ihrer ...

