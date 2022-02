Panorama : Zwei Mädchen an Bahnsteigkante: Schnellbremsung ausgelöst

Zwei Mädchen haben in Agathenburg im Landkreis Stade die Schnellbremsung eines durchfahrenden Zuges verursacht. Sie saßen am Samstagnachmittag an der Bahnsteigkante der Strecke und ließen die Beine ins Gleis baumeln, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte - ein „lebensgefährlicher Vorfall“ nach Einschätzung der Beamten. Der Lokführer eines Regionalexpress aus Hamburg nach Cuxhaven bremste bei Tempo 130 abrupt ab, konnte aber wegen des Anhalteweges von mehreren Hundert Metern nicht mehr rechtzeitig stoppen. Kurz vor der Durchfahrt seien die beiden Mädchen geflüchtet.

Reisende im Zug wurden bei der Schnellbremsung nicht verletzt. Die Bundespolizei Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr - und sucht nach Zeugen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.