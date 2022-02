Panorama : Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß mit RTW

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rettungswagen sind in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) zwei Menschen schwer verletzt worden. Bei dem Unfall geriet am Sonntagabend der 23 Jahre alte Autofahrer aus Glandorf auf die Gegenfahrbahn und prallte in einer Kurve auf den entgegenkommenden Rettungswagen, der auf einer Einsatzfahrt war. Dabei wurden die 36 Jahre alte Fahrerin des Rettungsautos und ihr 34 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der 23-Jährige habe einen Alkoholwert von rund zwei Promille gehabt.

