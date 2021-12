Anstieg : CO2-Preis: Ein Grund mehr für energetische Sanierung

Für Menschen, die mit Öl und Gas heizen, wird es in den kommenden Jahren zunehmend teuer. Wer energetisch saniert, kann Zusatzkosten für CO2-Preise umgehen und staatliche Förderungen mitnehmen.

Stuttgart | Eigentümerinnen und Eigentümer von Altbauten sollten über eine energetische Sanierung ihrer Immobilien nachdenken. Das rät das Programm Zukunft Altbau, das vom Umweltministerium in Baden-Württemberg gefördert wird. Denn steigende CO2-Preise könnten sonst in den kommenden Jahren größere Löcher in die Kasse reißen. So steigt zum 1. Januar 2022 die CO...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.