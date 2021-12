Gefah im Haushalt : Länger frisch: Wassernebel für Adventskranz

Die erste Kerze ist schon weit heruntergebrannt, die Zweige trocknen aus: So ein Adventskranz kann leicht Feuer fangen. Diese Tipps halten ihn frisch und mindern die Gefahr.

Hamburg | So langsam leidet der Adventskranz aus grünen Zweigen. Die warme Heizungsluft im Raum lässt ihn austrocknen, die ersten Nadeln fallen. Hier hilft ab und an ein Wassernebel aus der Sprühflasche, rät die Aktion Das sichere Haus (DSH). Außerdem sollte der Kranz nachts draußen in die Kälte, in den Keller oder einen anderen kühlen Raum gebracht werden. ...

