Der Umwelt zuliebe : Warum ist es so wichtig, Batterien ins Recycling zu geben?

Recycling ist mehr, als Altpapier zu sammeln und Plastik korrekt zu entsorgen. Warum man alte Batterien und nicht mehr aufladbare Akkus zum Wertstoffhof bringen sollte.

Berlin | Raus in die Tonne oder ab in die Tüte und weg damit: Nicht jedes Recycling ist so einfach wie etwa bei Plastik. Man schmeißt es nur in die korrekte Gruppe Müll und dieser wird direkt zu Hause abgeholt. Einweg-Batterien und Akkus, die sich nicht mehr aufladen lassen, muss man extra wegbringen. Aber das lohnt sich - für die Umwelt. Denn von den alten...

