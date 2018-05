Haushaltstipp : Allzweckreiniger aus Kernseife und Natron herstellen

Bei einem Allzweckreiniger muss man nicht zwingend auf herkömmliche Putzmittel zurückgreifen. Alternativ lässt sich ein Reiniger einfach selbst herstellen. Das geht in wenigen Schritten.

von dpa

14. Mai 2018, 04:28 Uhr

Wer ganz genau wissen will, welchen Stoffen er sich in der Wohnung aussetzt, stellt Putzmittel selber her. Für einen Allzweckreiniger hat der Infodienst Landwirtschaft – Ernährung – Ländlicher Raum in Schwäbisch Gmünd folgendes Rezept:

Schritt 1: Einen Teelöffel fein geraspelte Kernseife in rund einem Viertelliter warmen Wassers auflösen.

Schritt 2: Einen Teelöffel Natronpulver und einen Spritzer Zitronensaft dazugeben und abkühlen lassen.