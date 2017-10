Wohnen : Das Haus richtig herausputzen

PLATZ SCHAFFEN „Käufer suchen Platz zum Leben“, sagt Home Stagerin Christina Wellhausen. Das Haus wirkt großzügiger, wenn alles Unnütze aussortiert wird. Das gilt besonders für wuchtige Möbel.

FRISCHE FARBEN Die wichtigsten Räume wie Wohn- und Esszimmer, Küche und Flur sollten neutral und möglichst hell gestrichen sein. Das lässt sie größer erscheinen.

ORDNUNG UND SAUBERKEIT Unordnung und Schmutz sollten beseitigt werden. Kaufinteressenten schauen auch in abgelegene Ecken, in Keller und Abstellräume. Wichtig ist ein einladender, heller Eingangsbereich.

NICHT ZU PERSÖNLICH Dekorationen und Accessoires erzeugen ein behagliches Ambiente. Aber sie sollten nicht zu persönlich sein. Besser als Familienfotos oder Nippes sind neutrale Gegenstände.

ACCESSOIRES EINSETZEN Moderne Kissenbezüge, eine Tagesdecke auf dem Sofa, neue Griffe an den Küchenschränken, Bilder und Spiegel, schöne Lampen sorgen für einen frischen Look.