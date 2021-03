Lange Vertragslaufzeiten : Fernwärmenutzer: Im Netz gefangen?

Die meisten Eigentümer haben einen Heizkessel in ihrem Haus. In manchen Gebieten brauchen sie den aber gar nicht. Denn dort können oder müssen sie mit Fernwärme heizen. Was steckt dahinter?

Frankfurt/Main | Wer sein Haus in einem Baugebiet plant, das einen Anschlusszwang an Fernwärme hat, braucht keine eigene Heizung. Denn die Energie kommt für alle aus einem Kraftwerk. Steht es in der direkten Umgebung, spricht man von Nahwärme. „Das ist aber nur ein Kunstwort“, meint Werner Lutsch, Geschäftsführer des Energieeffizienzverbands für Wärme, Kälte und KW...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.