Hitzestau vermeiden : Jalousien am besten außen anbringen

Brennt draußen die Sonne, wird es auch in vielen Innenräumen heiß. Mit ein paar einfachen Mitteln lässt es sich drinnen aber erträglich gestalten.

Bremen | Sommer, Sonne, Hitzestau? In vielen Wohnungen und Häusern wird es im Sommer heiß. Damit das Zuhause nicht zur Sauna wird, muss die Sonne ausgesperrt werden, rät die Verbraucherzentrale Bremen. Rollläden, Jalousien oder Markisen sollten dazu außen angebracht werden. So gelangt die Wärme gar nicht erst nach drinnen. Zur Not reicht auch ein weißes Tuc...

