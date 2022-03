Markenzeichen : Köln streitet über ein neues Stadt-Logo ohne Dom

Ein oft gesungenes Lied in Köln lautet „Mer losse d'r Dom en Kölle, denn do jehöt hä hin“ (Wir lassen den Dom in Köln, denn hier gehört er hin). Nun soll aber genau dieser Dom aus einem neuen Logo verschwinden. Entsprechend aufgeregt ist die Debatte darum.

Die Kölner und ihr Dom, das ist ein besonderes Verhältnis. In Liedern wird das imposante Gotteshaus besungen, in Wohnungsannoncen gilt „mit Domblick“ auch bei schäbiger Rest-Ausstattung als Qualitätsmerkmal - und wer die Groß-Kirche an Karneval unbedacht anpinkelt, wird mit höchster Verachtung gestraft. Womöglich erklärt die Liebe zu der Kathedrale die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.