Mal kalt, mal warm : Nicht voll aufdrehen oder ganz abdrehen: Heizen im Frühling

Tagsüber ist es draußen oft schon warm, nachts ist es dann kühl. Der Frühling hält für uns ein paar Herausforderungen bereit: Tipps zum Heizen bei schwankenden Temperaturen - so sparen Sie Energie.

Bremen | Der April macht, was er will: Bodenfrost, Regen und manchmal auch sommerliche 20 Grad. Das schwankende Wetter führt dazu, dass sich viele Menschen beim Heizen im Frühling an den wechselnden Außentemperaturen orientieren. Das zeigt auch eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Verbandes Flüssiggas (DVFG). Mehr als die Hälfte der Befragten richtet...

