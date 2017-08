Heimwerker-Tipp : Pinsel am Farbtopf mit Hilfe von gespanntem Band abstreichen

vergrößern 1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

Malerfarbe und Lack am Rand des Eimers oder der Dose abzustreichen, kann zu einer großen Sauerei werden. Einen Tipp hat die Heimwerkerschule DIY Academy in Köln: Ein starkes Gummiband mittig über das geöffnete Gefäß spannen.

Am starken Gummiband lässt sich überschüssige Farbe gut abstreichen, die auch direkt wieder in den Eimer zurückfließt statt am Rand hinabzulaufen. Sonst kann es sein, dass sich das Gefäß nicht mehr so gut verschließen lässt, da die Ränder verklebt sind. Die Alternative zum Gummiband ist ein starkes Klebeband.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 04:49 Uhr