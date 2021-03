Welttag des Wassers : Womit Digitale Systeme die Wasserversorgung verbessern

Rohrbrüche bleiben nicht unentdeckt, an heißen Tagen ließe sich der Wasserverbrauch über den Preis austarieren und Wasserfilter schlagen Alarm, wenn sie gewechselt werden müssen: Digitale Technologien können bei der Wasserversorgung sehr von Nutzen sein.

Berlin | Ein unentdeckter Rohrbruch kann immense Schäden in Wohnungen und Gebäuden anrichten. Vermeiden lässt sich das mit intelligenten Wasserzählern, die bei unerwartetem Wasserverbrauch Alarm schlagen. Besonders in großen Turnhallen oder unbewohnten Gewerbegebieten biete sich der Einsatz an, sagt Energie- und Wasserökonom Mark Oelmann von der Hochschule ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.