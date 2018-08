Anzeige : Tolle Mitmachaktion im Spätsommer

Badespaß fotografieren und einen 3000 Euro Bad-Gutschein vom Möbelhaus XXXLutz Rück gewinnen

von Moni Mück

31. August 2018, 10:02 Uhr

Schwerin Mehrere Jahre unseres Lebens verbringen wir im Badezimmer. Während wir duschen, uns die Zähne putzen oder einen stressigen Tag in der Badewanne ausklingen lassen, ist vor allem eines wichtig – sich wohlzufühlen. Schließlich startet und endet für die meisten Menschen der Tag im Badezimmer. Grund genug, sich einen Ort zu erschaffen, bei dem die Atmosphäre stimmt.

„Das Bad kann viel mehr sein, als es den meisten bewusst ist. Schon beim Betreten soll gute Laune aufkommen. Ein Ort zum Abschalten, den man natürlich mit der dementsprechenden Einrichtung gestalten kann. Das Wohlfühl-Potenzial eines Badezimmers ist riesig“, sagt Cathleen Tech, Hausleiterin beim Möbelhaus XXXLutz Rück in Pampow bei Schwerin. Im passenden Ambiente macht auch die morgendliche Pflegeroutine wieder viel mehr Spaß. „Wer die Einrichtung seines Badezimmers aufeinander abstimmt und ansprechend gestaltet, der startet gleich gut gelaunt in den Tag und mit unseren mehr als 30 Einrichtungsserien haben wir sicher für jeden Geschmack etwas dabei“, gibt die Expertin einen Tipp für alle, die ihre Nasszelle ein wenig verschönern wollen.

Für diejenigen, die noch nicht mit einem Lächeln im Bad stehen, hat das Möbelhaus XXXLutz Rück mit uns eine Aktion ins Leben gerufen, um das zu ändern: Den XXXL-Badespaß.

In Zusammenarbeit mit dem Möbelhaus XXXLutz Rück verlosen wir einen 3000 Euro Warengutschein für ein Badezimmer. Was Sie dafür tun müssen? Ganz einfach: Schnappen Sie sich ihre Kamera und ein paar Freunde und stellen Sie das XXXL-Logo bei Ihrem persönlichen Badespaß nach. Moni Mück





So bewerben Sie sich:

1. Laden Sie Ihr Foto über das Online-Formular auf unserer Aktionsseite hoch

2. Schreiben Sie einen kurzen Steckbrief von sich (Name, Beruf, Wohnort, Alter – mind. 18 Jahre) und sagen uns, warum genau Sie den Gutschein für eine Badezimmereinrichtung gewinnen sollten. Handynummer nicht vergessen – fertig!

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 27. September 2018, 12 Uhr

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und so läuft der Wettbewerb ab:

Nach dem Einsendeschluss am 27. September sind unsere Leser gefragt: Stimmen Sie vom 29. September bis 7. Oktober online für Ihr Favoriten-Foto ab. Am 13. und 14. Oktober stellen wir Ihnen die Kandidaten mit den meisten Voting-Punkten in Ihrer Tageszeitung vor.

Am Mittwoch, dem 10. Oktober, wird der Gewinner des Wettbewerbs und damit stolzer Besitzer eines 3000€ Badezimmer-Warengutscheins im Möbelhaus XXXLutz Rück in Pampow bei Schwerin gekürt.

