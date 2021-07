Erster Spatenstich : Neubau für Meeresforschungsinstitut in Oldenburg

Das Helmholtz-Institut wächst um ein dreistöckiges Gebäude, das bis 2023 fertig sein soll. Die Investition von Bund und dem Land Niedersachsen unterstützt damit die Erforschung maritimer Ökosysteme.

Oldenburg | Ein meeresbiologisches Forschungsinstitut in Oldenburg bekommt einen Neubau. Am 21. Juli wurde symbolisch der erste Spatenstich für das neue Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität an der Universität Oldenburg (HIFMB) gesetzt. Das dreigeschossige Gebäude mit etwa 2000 Quadratmetern Nutzfläche soll im Herbst 2023 fertig werden, wie ...

